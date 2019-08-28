Неэксплуатируемое здание больничного городка загорелось в Нальчике

НАЛЬЧИК, 28 августа. /ТАСС/. Заброшенное здание на территории больничного городка горит в Нальчике, сообщил в среду журналистам руководитель пресс-службы управления МЧС по Кабардино-Балкарии (КБР) Кантемир Беров.

"В 21:17 мск 28 августа в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городе Нальчик на территории больничного городка со стороны ул. Хуранова произошел пожар. По уточненной информации, на площади 250 кв м. горит неэксплуатируемое заброшенное здание. Угрозы распространения на соседние здания нет, пострадавших нет. По состоянию на 21:50 пожар локализован", - сказал Беров.

На месте происшествия работают отделения пожарно-спасательных частей №1, №19 и специализированной пожарной части по тушению крупных пожаров в количестве 20 человек и пяти единиц техники, уточнил он.