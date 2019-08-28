Губернатор Флориды ввел режим ЧС в штате из-за урагана "Дориан"

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации введен в среду на территории штата Флорида в связи с приближением урагана "Дориан". Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте губернатора Флориды Рона Десантиса.

"Сегодня я объявляю чрезвычайное положение, чтобы Флорида была полностью готова к "Дориану", - отметил губернатор. "Важно, чтобы жители Флориды и Восточного побережья [США] внимательно отслеживали [движение] этого шторма. Каждому жителю Флориды следует запастись продовольствием, водой и лекарствами на семь дней, а также подготовить план действий на случай стихийного бедствия", - отметил Десантис.

Режим чрезвычайной ситуации позволяет властям штата во внеочередном порядке просить у федерального правительства дополнительные средства и ресурсы, необходимые для ликвидации последствий стихийного бедствия. Во вторник президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико в связи с приближением "Дориана".

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" находится в 70 км к северо-западу от Сент-Томаса (Американские Виргинские острова) и движется в северо-западном направлении со скоростью 6,3 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет 35,8 м/с.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 15,6 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.