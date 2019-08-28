Власти Мексики привлекли авиацию для поиска участников нападения на бар в штате Веракрус

МЕХИКО, 29 августа. /ТАСС/. Власти штата Веракрус начали операцию с использованием вертолетов, чтобы установить местонахождение и задержать участников нападения на бар в городе Коацакоалькос. Об этом сообщил в среду глава министерства общественной безопасности региона Уго Гутьеррес. Жертвами атаки на заведение стали 26 человек, еще 11 пострадали.

"Представители федеральных властей и штата совместно работают в городе Коацакоалькос, задействовав 120 специалистов, имеющих высокий уровень подготовки для проведения специальных операций, чтобы найти ответственных за совершенное вчера преступление", - написал Гутьеррес в Twitter. Он снабдил запись фотографиями вертолета Военно-морского флота Мексики, который используется для поиска преступников.

Губернатор Веракруса Куитлауак Гарсия заявил, что правоохранительным органам удалось установить предполагаемого организатора атаки. В июле этого года он был задержан правоохранительными органами, но затем отпущен без предъявления обвинений. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор пообещал, что генеральная прокуратура проведет тщательное расследование случившегося в Веракрусе. "Виновные будут наказаны", - подчеркнул глава государства.

В первой половине текущего года жертвами насилия в Мексике стали свыше 17,6 тыс. человек, на 5,1% больше, чем за тот же период 2018 года, рекордного по числу убийств. Ответственность за гибель тысяч людей несет наркомафия.