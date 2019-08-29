Уровень воды в реке у Комсомольска-на-Амуре вырос на 10 см за сутки

ХАБАРОВСК, 29 августа. /ТАСС/. Вода в Амуре продолжает прибывать, уровень у Комсомольска-на-Амуре вырос на 10 см за сутки, подтопило 35 домов. Об этом ТАСС сообщили в четверг в городской администрации.

"10 см добавил уровень, сейчас он составляет 696 см. В зоне подтопления - 35 индивидуальных жилых домов в микрорайонах: поселок Хорпинский, Малая Хапсоль, Парковый. Отмечу, что в Парковом дома подтопило грунтовыми водами, Амур этому микрорайону не угрожает", - сказал представитель администрации.

Он уточнил, что в пунктах временного размещения находятся 23 человека. Развернуто три таких пункта, планируется открыть еще один.

Помимо жилых домов подтопило также приусадебные участки, всего 76. Накануне городские власти сообщали о 26 подтопленных домах и 61 приусадебной и дворовой территории.

Уровень Амура растет из-за прошедших в дальневосточных регионах сильных дождей, которые дают приток воды в том числе с других рек. Подтопления отмечаются по всему Хабаровскому краю. Для Комсомольска-на-Амуре неблагоприятным считается уровень 450 см, опасным - 650 см. Гидрологи ожидают повышения уровня воды в реке до 760-820 см 4-9 сентября. В городе поднимают дамбы до 8,8-9 метров.