Число подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае за сутки увеличилось до 60

ТАСС, 29 августа. Сильные дожди и рост уровня воды в реках привели к увеличению числа подтопленных населенных пунктов в Хабаровском крае. По состоянию на утро четверга в регионе в зоне паводка находится 60 населенных пунктов, сутками ранее их было 53. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

За сутки Амур у Хабаровска прибавил 8 см и сейчас составляет 641 см. У Комсомольска-на-Амуре уровень реки увеличился на 10 см, до 696 см.

"В результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в девяти муниципальных образованиях находятся 60 населенных пунктов. Из них в 37 населенных пунктах в настоящее время отмечается подтопление 79 частных жилых домов и 487 приусадебных участков. Также вода сохраняется на 63 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, жилые дома подтоплены в Хабаровском, Нанайском районах и Комсомольском городском округе. В зоне паводка Бикинский, Вяземский, Амурский и имени Лазо районы. В населенных пунктах, где обстановка наиболее сложная, дежурят группы спасателей. Всего задействовано 600 человек и свыше 100 единиц техники.

На территории региона развернуто три пункта временного размещения людей, в которых проживает 22 человека, в том числе девять детей.

Как сообщила журналистам пресс-служба правительства Еврейской АО, паводком размыло участок дороги "Амур" Чита - Хабаровск в районе н. п. Волочаевка. "В настоящее время движение на данном участке закрыто. Идут восстановительные работы с привлечением необходимой дорожной техники", - говорится в сообщении.