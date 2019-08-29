Тропический шторм нарушил работу аэропорта города Санья на Хайнане

ШАНХАЙ, 29 августа. /ТАСС/. Международный аэропорт Фэнхуан курортного города Санья в южной провинции Хайнань перестанет с полудня принимать рейсы из-за надвигающегося на регион тропического шторма "Подул". Об этом сообщает в четверг информационный ресурс "Чжунго синьвэньван" со ссылкой на администрацию воздушной гавани.

Все запланированные на вылет рейсы, уточнили в аэропорту, должны быть выполнены до 14:00 по местному времени (09:00 мск). Соответствующие службы аэропорта принимают необходимые меры для минимизации возможных последствий удара стихии и обеспечения безопасности пассажиров, которых просят с пониманием отнестись к изменениям в расписании. Нормальная работа аэропорта должна быть восстановлена в первой половине дня 30 августа.

12-й в этом сезоне тропический шторм в настоящее время находится примерно в 300 км к востоку от города Санья. Скорость ветра в центральной его части в настоящее время достигает 23 м/с. Ожидается, что тропический циклон достигнет южного побережья провинции Хайнань в четверг ближе к ночи.

Власти провинции Хайнань распорядились в среду временно приостановить паромное и железнодорожное сообщение с материковой частью страны через пролив Цюнчжоу. В безопасных местах от надвигающегося шторма укрылись уже свыше 900 рыболовецких судов.