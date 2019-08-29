Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил пепел на 10 км

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 августа. /ТАСС/. Пепловый выброс на высоту до 10 км произошел в четверг из вулкана Шивелуч на Камчатке, сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

"В четверг зарегистрирован выброс пепла на высоту до 10 км из кратера Шивелуча. По спутниковым данным, шлейф дрейфует на север", - сообщается.

На Шивелуче продолжается рост лавового купола, сильная дымная активность, сход раскаленных лавин. Вулкану присвоен повышенный - оранжевый - код опасности для авиации. Пепел в виде частиц магматического материала диаметром до 2 мм, попадая в механизмы самолетов, способен вывести их из строя.

В МЧС сообщения о пеплопадах в населенных пунктах не поступали.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки. Периметр его основания достигает 1300 км, высота 3283 метра. Вулкан, последнее извержение которого происходило в сентябре 2018 года, расположен в 50 км от поселка Ключи и 450 км от Петропавловска-Камчатского.