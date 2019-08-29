На юге и востоке Венесуэлы введен повышенный уровень опасности из-за наводнений

КАРАКАС, 29 августа. /ТАСС/. Власти Венесуэлы объявили предпоследний, оранжевый уровень опасности в штатах Боливар и Дельта-Амакуро на юге и востоке страны из-за выхода из берегов реки Ориноко. Об этом в среду сообщает радиостанция Union Radio.

Отмечается, что службы гражданской обороны также следят за последствиями, вызванными наводнениями в штатах Апуре, Амазонас и Сулия. Жители ряда районов эвакуированы в безопасные места.

В прошлом году наводнения нанесли ущерб более чем 60 тыс. жителей юга и востока Боливарианской Республики. Власти страны тогда направили в регион порядка 20 тыс. спасателей и десятки тонн помощи, а также развернули 50 убежищ для жителей затопленных районов.