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Варшава столкнулась с экологическим кризисом из-за попадания нечистот в Вислу

В городе в экстренном порядке начал работать кризисный штаб

ВАРШАВА, 29 августа. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Польская столица столкнулась с экологическим кризисом - из-за поломки коллекторов, выводящих бытовые стоки в систему их очистки, эти отходы жизнедеятельности человека попали в Вислу.

По информации мэрии, в главную водную артерию Польши сейчас попадает 3 тыс. литров бытовых стоков в секунду. Согласно подсчетам Инспекции защиты окружающей среды, 50 тыс. кубометров стоков уже оказались в реке. В городе в экстренном порядке начал работать кризисный штаб, в который вошли эксперты, ремонтные бригады, пожарные и представители властей. Градоначальник Рафал Тшасковский на пресс-конференции заверил горожан в том, последствия поломки коллекторов не сказались на качестве воды, текущей из кранов варшавян.

Проблема в том, что загрязненные воды Вислы вскоре достигнут других польских городов, расположенных ниже по течению реки. В частности, под угрозой оказалась чистота воды в Плоцке. Санитарно-эпидемиологические службы района начали интенсивные проверки состояния питьевой воды.

Министр охраны окружающей среды Польши Хенрик Ковальчик на пресс-конференции в среду сообщил, что в Вислу попадают 260 тыс. кубометров бытовых стоков в сутки. "При низком уровне воды в Висле это очень большой объем, который нанесет вред окружающей среде. Это экологическая катастрофа", - сказал он.

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