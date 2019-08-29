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В Татарстане девочка упала в сливной колодец

В результате инцидента ребенок погиб

КАЗАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Девочка 2014 года рождения провалилась в сливной колодец в Буинском районе Татарстана и умерла. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по республике.

"28 августа в 18:04 мск поступило сообщение о том, что в селе Рунга Буинского района по улице Коммунаров пятилетняя девочка упала в сливной колодец двухметровой глубины. Девочку обнаружил отец, признаков жизни ребёнок не подавал. В 18:18 мск к месту происшествия прибыли сотрудники бригады скорой медпомощи Буинской центральной районной больницы, спасатели и сотрудники полиции, медики, после проведённых реанимационных действий, констатировали смерть ребенка", - говорится в сообщении.

Позже выяснилось, что девочка играла возле палисадника и наступила на лист ДСП, которым был прикрыт колодец.

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