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В Волгограде трое детей пострадали при столкновении грузовой "Газели" с легковушкой

Травмированных доставили в больницу

ВОЛГОГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Трое детей пострадали при столкновении грузовой "Газели" с едущей впереди нее "Ладой-Грантой" в Волгограде, сообщается в четверг на сайте ГУ МВД по Волгоградской области.

"Житель Дагестана, управляя автомашиной ГАЗ-2747, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "Лада-Гранта". В результате ДТП 12-летний, пятилетний и трехлетняя пассажиры автомашины "Лада-Гранта" доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В связи с ДТП проводится проверка.

Теги
РоссияВолгоградская область
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