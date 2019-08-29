В Волгограде трое детей пострадали при столкновении грузовой "Газели" с легковушкой

ВОЛГОГРАД, 29 августа. /ТАСС/. Трое детей пострадали при столкновении грузовой "Газели" с едущей впереди нее "Ладой-Грантой" в Волгограде, сообщается в четверг на сайте ГУ МВД по Волгоградской области.

"Житель Дагестана, управляя автомашиной ГАЗ-2747, не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с автомобилем "Лада-Гранта". В результате ДТП 12-летний, пятилетний и трехлетняя пассажиры автомашины "Лада-Гранта" доставлены в больницу", - говорится в сообщении.

В связи с ДТП проводится проверка.