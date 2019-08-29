В Петербурге задержан подозреваемый в нападении на профессора Нью-Йоркского университета

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге подозреваемого в нападении на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета, которого злоумышленники избили, отобрав деньги. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в результате оперативно-разыскных мероприятий задержан житель Ленинградской области, подозреваемый в разбойном нападении на профессора факультета экономики Нью-Йоркского университета. Установлено, что 15 сентября прошлого года несколько молодых людей в баре на улице Ломоносова брызнули потерпевшему в лицо из аэрозольного баллончика, избили, после чего отобрали имущество на сумму более 300 тысяч рублей", - сказала она.

По ее словам, в настоящее время возбуждено уголовное дело о разбое, проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.