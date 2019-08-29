{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Россиянин погиб в ДТП в Болгарии

По информации полиции, 82-летнего россиянина сбил туристический автобус в районе города Несебр

СОФИЯ, 29 августа. /ТАСС/. Российский гражданин погиб в результате ДТП в Болгарии. Об этом ТАСС сообщил в четверг генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.

"Полиция подтвердила гибель гражданина России в результате ДТП, в ближайшее время ждем официальной информации о происшествии", - сообщил дипломат.

По информации полиции, 82-летний россиянин был сбит минувшей ночью туристическим автобусом. Инцидент произошел в районе города Несебр в Болгарии. По материалам предварительного расследования, россиянин переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

Расследование ДТП продолжается.

Теги
БолгарияРоссия
Ударивший полицейского житель Волгоградской области приговорен к полутора годам колонии
Будучи пьяным, мужчина ударил полицейского в шею
Читать полностью