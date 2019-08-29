Жительница Саратовской области получила 12,5 года колонии за попытку убийства сына

САРАТОВ, 29 августа. /ТАСС/. Суд вынес приговор жительнице Саратовской области, которая пыталась задушить своего восьмимесячного сына, мальчика спасли соседи, а позже передали приемным родителям, сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ региона.

"Женщина признана виновной по части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего") и статье 156 УК РФ ("Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"). Ей назначено 12 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - говорится в сообщении, распространенном ведомством.

Как уточняет пресс-служба, мальчику была оказана медицинская, помощь, его выписали из больницы и сейчас ребенок воспитывается в приемной семье.

Попытка убийства произошла 2 ноября прошлого года. 32-летняя женщина, проживающая в городе Балаково, завернула восьмимесячного сына в ватное одеяло, села на него сверху и стала руками сжимать ему грудную клетку. Женщину остановила соседка, которая услышала крики и забежала в квартиру, она вызвала медиков. Мальчик был доставлен в больницу с различными травмами, позже подозреваемая признала, что действительно планировала убийство.