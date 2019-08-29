Полиция Петербурга установила злоумышленника, ограбившего квартиру матери Ольги Бузовой

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Правоохранительные органы Петербурга установили злоумышленника, ограбившего квартиру Ирины Бузовой - матери певицы и телеведущей Ольги Бузовой. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в следственных органах.

Уроженца Москвы 1982 года рождения задержали еще в мае этого года за кражу имущества из квартиры на Большой Пушкарской улице в Петербурге. Позже полицейские выяснили, что мужчина причастен и к другим аналогичным преступлениям.

"В результате проведения дальнейших оперативно-разыскных мероприятий он дополнительно изобличен в совершении кражи из квартиры одного из домов на Набережной реки Карповки имущества Бузовой Ирины Александровны на общую сумму 6 млн 199 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области журналистам сообщили, что общий ущерб от действий злоумышленника составил почти 8 млн рублей. Сейчас подозреваемый содержится под стражей.