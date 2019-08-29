Суд вынес первый приговор по уголовным делам об аварийном жилье в Астраханской области

АСТРАХАНЬ, 29 августа. /ТАСС/. Кировский районный суд признал виновным и приговорил к условному сроку бывшего начальника отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани по делу об аварийном жилье. Это первое решение суда после возбуждения нескольких уголовных дел в отношении чиновников и бизнесменов в строительной сфере, сообщил в четверг ТАСС старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Астраханской области Андрей Хегай.

"Бывший начальник отдела по работе с населением администрации Кировского района Астрахани признан виновным в превышении должностных полномочий. Приговором Кировского районного суда ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно, приговор в законную силу не вступил. Это первое решение суда после возбуждения уголовных дел в строительной отрасли региона", - сказал Хегай.

По данным следственного управления, мужчина, являясь начальником отдела по работе с населением администрации Кировского района, в период с 2012 года по 2019 год не принял мер к своевременному проведению технического обследования многоквартирного дома на улице Лычманова (постройки до 1917 года) и проигнорировал опасность его состояния. Он рекомендовал собственникам жилья самостоятельно сформировать пакет документов для рассмотрения вопроса о признании здания аварийным. В результате действий чиновника указанный дом не включили в реестр многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания, что повлекло нарушение конституционных прав проживающих в нем граждан.

За признание этого дома аварийным жители борются более семи лет. В здании разрушен фундамент, деформированы стены, сгнили несущие нижние балки, произошла просадка полов, износ строительных конструкций превышает 70%. Техническое состояние дома оценивается как недопустимое. Вопрос расселения жильцов данного дома врио губернатора региона Игорь Бабушкин взял под личный контроль.

В июле после проверки работы бизнесменов и чиновников Астраханской области, курирующих вопросы строительной сферы, возбуждено 43 уголовных дела. Сообщалось о 32 фигурантах. Основные нарушения были связаны с проведением капремонта в многоквартирных домах и переселением граждан из аварийного жилья.