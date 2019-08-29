Минздрав РФ следит за делом калининградских врачей, обвиняемых в убийстве младенца

"Насколько мне известно, в Калининграде работает следственный комитет, идет расследование этого дела. Все необходимые документы, истории болезни, остальные документы по течению беременности мамы изъяты и изучаются, в том числе с привлечением экспертов, поэтому мы, как и вы, ждем результатов этого расследования", - сказала она.

30 июня следствие предъявило обвинение в организации убийства ребенка и.о. главврача калининградского роддома № 4 Елене Белой и в совершении умышленного убийства реаниматологу-анестезиологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич. Следователи считают, что в ноябре 2018 года, когда в роддоме родился недоношенный ребенок, Белая дала указание Сушкевич убить его, введя младенцу дозу сульфата магния. По данным СК, это было сделано для экономии ресурсов больницы и для того, чтобы не портить показатели медицинской статистики. Чтобы скрыть следы, по версии следствия, врач внесла в историю родов сведения, что ребенок умер в утробе матери.