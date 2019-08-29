В Петербурге задержали организаторов жилкооперативов, присвоивших 135 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге двух женщин, которые подозреваются в том, что организовали жилищно-строительные кооперативы и в течение восьми лет собирали деньги на строительство домов в Ленинградской области. Как сообщили журналистам в управлении МВД по городу и области, дома так и не были достроены до конца, однако задержанные успели собрать не менее 135 млн рублей и распорядиться ими по своему усмотрению.

"Две местные жительницы, являясь генеральными директорами ЖСК, одна из которых по совместительству была председателем правления, в период с июля 2010 года по январь 2018 года заключали с потерпевшими договоры паевых взносов при строительстве многоквартирных домов. В результате противоправных действий дольщикам причинен материальный ущерб не менее 135 млн рублей", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

В полиции отметили, что деньги собирали с граждан на строительство домов в Ломоносовском, Выборгском и Всеволожском районах Ленинградской области. "На текущий момент дома, которые должны были быть построены и введены в эксплуатацию, сданы частично", - отметили в ведомстве.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество"). В местах жительства задержанных проведены обыски, в ходе которых изъяты документы, касающиеся деятельности фирм, которые они возглавляли. В отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения.