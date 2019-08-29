NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана "Дориан"

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан". Об этом сообщило в четверг Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA выделило гусеничный транспортер для перемещения мобильной пусковой установки высотой 122 м в ангар в случае необходимости. "В преддверии урагана "Дориан" гусеничный транспортер NASA передвинут к стартовой площадке 39B на случай поступления указания переместить мобильную пусковую установку внутрь ангара, предназначенного для сборки летательных аппаратов", - говорится в Twitter космического ведомства США.

"В настоящий момент эти шаги носят профилактический характер", - сообщил телекомпании NBC представитель NASA Деррол Нейл. Он информировал о планах временно закрыть Центр управления полетами имени Кеннеди. Это произойдет в субботу, если метеорологи подтвердят сохранение направления "Дориана".

Согласно последним оценкам специалистов Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Дориан" достигнет побережья Флориды к концу текущей недели или началу следующей. К этому времени он, вероятно, значительно усилится и будет классифицироваться как ураган четвертой категории из пяти возможных по шкале Саффира - Симпсона.

"Дориан" находится примерно в 355 км к северо-западу от города Сан-Хуан, который является административным центром ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико. Ураган движется в направлении Флориды со скоростью 5,8 м/с. Скорость ветра в пределах атмосферного явления составляет около 38 м/с. Губернатор Флориды в среду ввел на территории штата режим чрезвычайной ситуации.