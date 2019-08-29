Бывшего вице-президента Аргентины приговорили к трем годам условно за подделку документов

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 августа. /ТАСС/. Федеральный суд Аргентины в четверг приговорил бывшего вице-президента республики Амадо Буду к трем годам тюрьмы условно по делу о подделке документов. Об этом сообщил телеканал Todo Noticias.

Суд признал бывшего вице-президента виновным в подаче фальшивых документов, которые были необходимы для передачи его автомобиля другому владельцу.

В то же время Буду, который ранее также занимал пост министра экономики, был оправдан по обвинению в хищении бюджетных средств при покупке автомобилей для возглавляемого им ведомства. Суд посчитал, что политики и другие фигуранты дела не извлекли финансовой выгоды из сделки.

В августе 2018 года Буду был приговорен к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы по делу о коррупции. Согласно аргентинскому законодательству, условный срок назначается только в случае, если это первый обвинительный вердикт. Таким образом, если вышестоящие инстанции подтвердят приговоры в отношении Буду, который уже год находится под стражей, ему может грозить в общей сумме более восемь лет тюрьмы.

Буду, занимавший государственные посты в правительстве экс-президента Кристины Фернандес де Киршнер (2007-2015 годы), является фигурантом еще нескольких судебных дел. Его подозревают в отмывании денег и получении взяток от предпринимателей.