В США арестован мужчина, хранивший оружие с патронами в припаркованной у колледжа машине

НЬЮ-ЙОРК, 30 августа. /ТАСС/. Американская полиция арестовала студента колледжа Южной Невады, в автомобиле которого обнаружены винтовка и около 2 тыс. патронов. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN со ссылкой на заявление директора учебного заведения Федерико Сарагозы.

По его словам, инцидент произошел в среду вечером. "Было установлено, что внутри автомобиля студента находились винтовка и приблизительно 2 тыс. патронов. Огнестрельное оружие, в том числе находящееся в припаркованных машинах, запрещено на территории кампусов вузов Невады", - пояснил Сарагоза.

Он не назвал имени арестованного, который заключен под стражу в центре временного содержания округа Кларк. Студент на допросе утверждал, что просто забыл о наличии оружия и патронов в своем автомобиле.

В США в последние недели уделяют особое внимание сообщениям о нарушениях правил хранения, ношения и продажи оружия. Одной из причин этого стало то, что в начале месяца имели место несколько трагедий со стрельбой. 3 августа мужчина открыл огонь в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в городе Эль-Пасо (штат Техас). Погибли 22 человека, в том числе восемь мексиканцев, более 20 посетителей получили ранения, нападавшего задержала полиция.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо). Девять человек были убиты, более 20 ранены. В свете произошедшего в стране активно ведут дискуссии о том, какие меры необходимо принять для ужесточения контроля за оборотом оружия.