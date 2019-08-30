Мэрия Владивостока сообщила о нарушении движения на трех автобусных маршрутах из-за ливня

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Движение автобусов по трем маршрутам во Владивостоке нарушено после ливня, сообщила в пятницу пресс-служба администрации города.

По данным ГИБДД, подтоплено 14 участков дорог, проезд по перекрестку около стадиона "Динамо" в центре города перекрыт. По информации синоптиков, ночью в краевом центре выпало от 50 до 62 мм осадков.

"На дорогах города сегодня работают 485 автобусов, шесть троллейбусов. Движение трамваев и нескольких автобусных маршрутов нарушено. Так, на маршруте № 28 один автобус идет с Семеновской до воинской части (до места размыва дороги), второй автобус - от воинской части (от места размыва) до Емара. Не вышли автобусы по причине подтоплений на маршруты № 12 и 63. Как только с дорог уйдет вода, движение там будет восстановлено", - говорится в сообщении.

Отмечается, что морской прибрежный транспорт ходит по расписанию. Все службы жизнеобеспечения продолжают работать в режиме повышенной готовности. Рабочие и спецтехника муниципального предприятия "Содержание городских территорий" в круглосуточном режиме ликвидируют последствия непогоды.

Из-за сильных дождей режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке 28 августа, а в четверг режим ЧС регионального характера объявили на территории всего Приморского края. Краевой центр пострадал сильнее всего: подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, подтоплены дома и участки в пригороде. Также от стихии пострадали дома в Надеждинском и Хасанском районах.