В Японии спасатели пытаются восстановить доступ к больнице, отрезанной наводнением

ТОКИО, 30 августа. /ТАСС/. Японские спасатели в настоящее время пытаются восстановить доступ к больнице в юго-западной префектуре Сага, которая была отрезана наводнением, вызванным мощными ливневыми дождями. Об этом в пятницу сообщает японское общественное телевидение.

Отмечается, что японские пожарные, также выполняющие в стране роль сотрудников МЧС, при помощи 11 насосов пытаются откачать воду в одном из районов города Омати, где изолированными оказались больница и множество жилых домов. Уровень воды в районе больницы, где находятся порядка 200 человек, составляет примерно 70-80 см. Работы осложняются тем, что в воду попало промышленное масло, разлив которого из-за наводнения произошел на расположенном поблизости сталелитейном заводе.

Местные власти рассчитывают снизить уровень воды в затопленных районах города до 30 см и восстановить доступ к больнице и жилым домам в течение пятницы. На юго-западе Японии из-за сильных ливней на данный момент погибли три человека, более 810 тыс. получили рекомендации об эвакуации. В префектурах Нагасаки, Сага и Фукуока нарушено транспортное сообщение, подтоплены улицы городов.