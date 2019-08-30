СМИ: суд в Пекине приговорил к смерти убийцу сотрудника Академии наук

ПЕКИН, 30 августа. /ТАСС/. Народный суд средней ступени китайской столицы в пятницу приговорил к смертной казни гражданина КНР Чжоу Кайсюаня, убившего молодого сотрудника Академии наук Китая по фамилии Се. Об этом сообщил информационный портал Sina.

По его данным, инцидент произошел в июне прошлого года во время обеда на почве бытовой ссоры и давней взаимной неприязни. Согласно судебному делу, Чжоу Кайсюань заранее спланировал преступление, нанеся своему бывшему однокласснику несколько смертельных ударов ножом.

Несмотря на честное признание и изложение всех необходимых фактов и важных деталей, которые потребовались следствию, в связи с тяжестью преступления к подсудимому было решено применить высшую меру наказания.