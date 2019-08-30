В Хабаровском крае подтопило почти 100 жилых домов

ТАСС, 30 августа. Число подтопленных жилых домов в Хабаровском крае увеличилось за сутки с 79 до 99, сообщила в пятницу пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Накануне в зоне паводка находилось 60 населенных пунктов, в 37 городах и поселках отмечалось подтопление 79 частных жилых домов и 487 приусадебных участков. Также вода сохранялась на 63 участках межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов.

"По состоянию на утро 30 августа, в результате прохождения циклона на территории Хабаровского края в зоне паводка в девяти муниципальных образованиях находится 61 населенный пункт. Из них в 37 населенных пунктах в настоящее время отмечается подтопление 99 частных жилых домов и 495 приусадебных участков", - говорится в сообщении. Как уточняется, вода сохраняется на 71 участке межпоселковых дорог и внутри населенных пунктов. Кроме того, в зоне подтопления находится около 1800 дачных участков.

16 пунктов временного размещения (ПВР) вместимостью 657 человек готовы к приему жителей, работают уже три из них. Один человек размещен в Санатории "Уссури" в поселке Бычиха Хабаровского района, еще 23 человека, в том числе 8восемь детей, проживают в ПВР, организованных на базе Дома молодежи и Детско-юношеского центра в Комсомольске-на-Амуре.

Всего для ликвидации последствий паводка привлечено около 600 человек и свыше 100 единиц различной техники. "Гребень паводка сместился на Нижний Амур, спасатели продолжают мониторинг обстановки и оказание помощи населению. В настоящее время гребень паводка постепенно смещается в сторону города Комсомольска-на-Амуре и п. Тахта", - отмечается в сообщении.

По данным Дальневосточного УГМС, за прошедшие сутки при смещении западного циклона на территории края отмечались дожди и ливни, местами сильные. Наибольшее количество осадков выпало в бассейнах рек Уссури, Бикин, Подхоренок, Хор, Кия, Кур, Тунгуска. Неустойчивая погода сохраняется, не исключена вероятность подъема уровня воды на реке Кур у села Новокуровка к 30 августа - 1 сентября до отметки 720-760 см (опасное явление - 740 см), на реке Тунгуска у с. Архангеловка к 30-31 августа до 1070-1090 см (опасное явление - 1080 см) с.