В Еврейской автономной области подтопило еще около 20 домов за сутки

ТАСС, 30 августа. Более 170 жилых домов подтоплены в Еврейской автономной области, это почти на 20 больше, чем сутками ранее. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба регионального главка МЧС.

"В результате обильного выпадения осадков, переувлажнения почвы и резкого подъема уровней воды в реках Амур, Бира, Биджан, Тунгуска, Икура, Большой Ин на территории шести муниципальных образований произошло подтопление в 42 населенных пунктах 174 жилых домов и 3237 приусадебных участков. В них проживают 343 человека, в том числе 114 детей", - говорится в сообщении.

В четверг сообщалось о 156 подтопленных домах.

В области также подтоплены почти 43,3 тыс. га сельскохозяйственных земель и 32 участка автомобильных дорог длиной 15,6 км, при этом транспортное сообщение ни с одним населенным пунктом не прервано. В пунктах временного размещения находятся 56 человек, в том числе 24 ребенка.

Ликвидацией последствий паводка занимаются 700 человек, задействовано 123 единицы техники.

В области действует режим ЧС в связи со сложной паводковой обстановкой.