В ростовском хуторе загорелся частный дом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Тела троих мужчин были обнаружены в ходе тушения пожара в частном доме в хуторе Камышевке в Ростовской области. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"04:32 мск Орловский район, хутор Камышевка, ул. Мира, 134, произошло загорание в частном доме на площади 40 кв. метров. На месте пожара обнаружены тела троих погибших", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, пожар был ликвидирован в 04:44 мск. В тушении было задействовано семь человек и четыре единицы техники.