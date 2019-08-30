Полицейские Ленобласти обнаружили подпольный цех по розливу суррогатного алкоголя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции в ходе проверки нелегальных мигрантов обнаружили на территории автобазы во Всеволожском районе Ленинградской области подпольный цех по розливу суррогатного алкоголя, сообщили журналистам в управлении МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В результате осмотра территории автобазы обнаружены и изъяты бак с 500 литрами спиртосодержащей жидкости, более 3 тыс. бутылок водки различного литража и наименований, три коробки с пробками для бутылок, а также 10 рулонов акцизных марок с признаками подделки", - говорится в распространенном ведомством сообщении.

По данным полиции, в подпольном розливе алкоголя участвовали житель Республики Коми и трое мигрантов, которые работали грузчиками и водителем грузовика, их задержали на месте. В связи с обнаружением цеха возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327.1 УК РФ ("Изготовление, сбыт поддельных акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия либо их использование").

Четверых задержанных отпустили под обязательство о явке, экспертиза показала, что акцизные марки являются подделкой.