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Движение транспорта восстановлено на дорогах Владивостока после мощного ливня

Осадки в городе прекратились, установилась солнечная погода

ВЛАДИВОСТОК, 30 августа. /ТАСС/. Автомобильное движение на дорогах Владивостока, где действует режим ЧС из-за дождей, восстановлено после сильного ливня. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального МВД.

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По данным синоптиков, прошедшей ночью в краевом центре выпало от 50 до 62 мм осадков. Были подтоплены 14 участков дорог, одна перекрыта.

"По данным Госавтоинспекции, ситуация на дорогах Владивостока стабилизируется. Вода уходит, движение во всех районах восстановлено", - говорится в сообщении.

В течение дня городские аварийные службы откачивали воду в разных районах города, продолжали расчищать систему ливневой канализации. Во второй половине дня осадки прекратились, установилась солнечная погода.

Из-за сильных дождей режим чрезвычайной ситуации ввели во Владивостоке 28 августа, а в четверг режим ЧС регионального характера объявили на территории всего Приморского края. В краевом центре подтоплены десятки улиц, с косогоров сошли сели, обвалились подпорные стены, подтоплены дома и участки в пригороде.

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