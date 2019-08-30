В Болгарии из-за жаркой погоды начались лесные пожары

СОФИЯ, 30 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Жаркая погода спровоцировала множество лесных пожаров в Болгарии, экстремальный индекс пожарной опасности объявлен в 15 областях на юге, севере и в центральных районах страны.

Наиболее сильный пожар был зафиксирован в четверг в районе города Сливен, где огонь создал реальную угрозу сразу трем населенным пунктам. В тушении пожаров принимали участие вертолеты и армейские подразделения.

"Исключительно сложный пожар, локализация которого потребовала огромных усилий. Огонь удалось остановить буквально в нескольких метрах от жилых домов. Площадь пожара составила более 200 гектаров", - сообщил на брифинге руководитель национальной службы пожарной охраны и защиты населения Николай Николов, а всего в стране было зафиксировано 80 новых очагов возгорания.

Пресс-служба МВД сообщает, что в районах с максимально высоким уровнем пожарной опасности усилены полицейские наряды. Перед ними стоит задача наблюдать за ситуацией и оказывать помощь при необходимости эвакуации населения.

Национальный институт по метеорологии и гидрологии информирует, что экстремальная опасность природных пожаров сохранится, как минимум, на ближайшие две недели, по прогнозам, ожидается жаркая погода с температурами около 30 и выше градусов Цельсия.