В Китае казнили водителя онлайн-сервиса Didi за изнасилование и убийство пассажирки

ШАНХАЙ, 30 августа. /ТАСС/. Смертный приговор в отношении водителя крупнейшего в Китае онлайн-сервиса частных пассажирских перевозок Didi, который изнасиловал и убил молодую девушку, приведен в пятницу в исполнение. Об этом говорится в заявлении Народного суда средней ступени города Вэньчжоу (восточная провинция Чжэцзян), опубликованном в его официальном аккаунте в мессенджере WeChat.

Мужчина по имени Чжун Юань был признан виновным в ограблении, изнасиловании и преднамеренном убийстве 19-летней девушки, которая воспользовалась услугой "поездок с попутчиками" через приложение Didi. Трагедия произошла 24 августа 2018 года в районе города Юэцинь (провинция Чжэцзян). Принявший заказ от девушки Чжун Юань завез ее в безлюдное место в сельской местности и, угрожая ножом, связал ей руки и ноги заранее приготовленной клейкой лентой. Мужчина перевел с ее мобильного телефона на свой 9 тыс. юаней (около $1285), а затем изнасиловал и убил девушку, перерезав ей ножом горло.

Приведение смертного приговора в исполнение было утверждено Верховным народным судом КНР.

Это убийство вызвало огромный резонанс в обществе, в социальных сетях были развернуты акции против компании Didi, которую критиковали за неспособность обеспечить безопасность пассажиров. В мае 2018 года, произошло убийство 21-летней девушки-стюардессы в центральной провинции Хэнань, которая также воспользовалась услугами этой компании. После этих громких убийств власти организовали проверку всех китайских сервисов "поездок с попутчиками" и серьезно ужесточили требования к водителям, которые регистрируются в системе.