Потерпевшими по первому в Пензе делу об обманутых дольщиках проходят более 400 человек

ПЕНЗА, 30 августа. /ТАСС/. Рассмотрение первого в Пензенской области уголовного дела, связанного с нарушением прав дольщиков, началось в пятницу на выездном заседании Железнодорожного районного суда Пензы.

Подсудимым по делу проходит гендиректор компании "Декор-Трейд" Игорь Николаев, которого обвиняют в мошенничестве, присвоении и использовании полномочий вопреки интересам организации, сообщил журналистам зампрокурора Железнодорожного района Пензы Дмитрий Соломадин.

Первое заседание суда проходит в актовом зале Дома молодежи. Выбор места был связан с большим числом потерпевших, которых не смог бы вместить зал суда. На первое заседание пришли около 20 пострадавших дольщиков.

"В ходе коммерческой деятельности компании гендиректор присвоил и растратил денежные средства 416 участников долевого строительства при возведении многоквартирного дома в микрорайоне Сосновка. Уголовное дело насчитывает 112 томов, потерпевшими по нему являются более 400 человек, еще 103 человека - это свидетели. Это первое уголовное дело, связанное с обманутыми дольщиками в регионе", - отметил Соломадин.

Компания "Декор-Трейд" начала строительство дома в Сосновке в 2014 году, но приостановила работы спустя три года. В 2018 году застройщик был признан банкротом, в отношении гендиректора компании было возбуждено уголовное дело. Николаева поместили под домашний арест, позднее он был отпущен под подписку о невыезде. Власти Пензенской области в июле 2019 года сообщили, что дом, который начала строить компания, планируется сдать до конца года с помощью другого застройщика.

Зампрокурора Железнодорожного района уточнил, что Николаева обвиняют по трем статьям УК РФ: по ч. 2 ст. 201 ("Использование лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации"), ч. 4 ст. 160 ("Присвоение в особо крупном размере") и ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере"). Общая сумма, которую, по версии следствия, присвоил Николаев, превышает 118 млн рублей. "В частности, было установлено, что на средства, внесенные участниками долевого строительства (в сумме 21,8 млн рублей), была оплачена покупка энергетических напитков, которые так и не поступили на склады компании", - добавил гособвинитель.