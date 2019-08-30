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Житель Ставрополья приговорен к 2 годам колонии за оправдание терроризма в сети

Приговор можно обжаловать в апелляционном порядке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 августа. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставропольского края Станислава Шаламова к двум годам колонии за публикацию комментариев в интернете, содержащих оправдание терроризма. Об этом в пятницу журналистам сообщили в суде.

"В соответствии с приговором суда Шаламов признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По данным суда, в июне 2018 года мужчина с помощью своего мобильного телефона опубликовал комментарии, содержащие оправдание терроризма.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

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