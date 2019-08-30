Суд арестовал на два месяца подозреваемого в поджоге многоквартирного дома в Саратове

САРАТОВ, 30 августа. /ТАСС/. Октябрьский районный суд арестовал в пятницу мужчину, подозреваемого в поджоге дома в Саратове, в результате которого погибли два человека и еще один получил травмы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД региона.

"Октябрьский суд избрал меру пресечения для подозреваемого в виде ареста на два месяца", - сказала собеседница агентства.

Пожар произошел в ночь на 22 августа в многоквартирном доме по улице Вольской, 8. По уточненным данным полиции, погибли 55-летний мужчина и его 35-летняя сноха. 50-летняя супруга осталась жива, она была госпитализирована с ожогами. Причиной этого возгорания стал поджог, полиция задержала сына пострадавшей супружеской пары - мужа погибшей молодой женщины. Он дал признательные показания, пояснив, что таким образом хотел напугать свою супругу, которую заподозрил в измене.