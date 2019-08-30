Суд продлил арест экс-главе филиала Упрдор "Каспий" в Дагестане до 3 декабря

МАХАЧКАЛА, 30 августа. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана продлил арест бывшему директору дагестанского филиала управления федеральных автомобильных дорог "Каспий" Магомедрасулу Омарову до 3 декабря 2019 года. С ходатайством о продлении ареста в суд обратились представители следствия, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Верховного суда республики.

"Рассмотрев ходатайство, суд принял во внимание, что основания и обстоятельства заключения под стражу не изменились и необходимость в сохранении указанной меры пресечения не отпала, оставил обвиняемого под стражей до 3 декабря 2019 года включительно", - сказали в суде.

Омаров был задержан в начале сентября 2018 года, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Как сообщили ранее в прокуратуре республики, установлено, что он ввел в заблуждение гендиректора коммерческой организации о наличии у него возможности повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на строительство и реконструкцию автомобильной дороги на 2,7 млрд рублей.

По данным прокуратуры, чиновник планировал получить от бизнесмена так называемые откаты на 680 млн рублей. В декабре 2017 года и в феврале 2018 года он получил от предпринимателя более 60 млн рублей. Дальнейшие незаконные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.