Пять человек пострадали в ДТП в Ленобласти

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 августа. /ТАСС/. Автобус "ЛиАЗ" столкнулся в двумя легковыми автомобилями на федеральной автодороге "Санкт-Петербург - Псков" в Ленинградской области, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По ее данным, инцидент произошел в пятницу около 18:00 мск на 41 километре федеральной автодороги "Санкт-Петербург - Псков".

"Автобус "ЛиАЗ" двигался со стороны города Гатчина в сторону Петербурга, на нерегулируемом перекрестке совершил наезд на автомашину BMW, производящую левый поворот в коттеджный поселок. После чего автомашину BMW вынесло на полосу, предназначенную для встречного движения, где [она] совершила столкновение с автомашиной ВАЗ 21013. В ДТП пострадало пять человек: водитель автомашины ВАЗ 21013, мужчина 1982 года рождения, водитель BMW, женщина 1989 года рождения и три пассажира автобуса "ЛиАЗ", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести и доставлены в Центральную районную больницу города Гатчина.