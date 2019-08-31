В Башкирии нашли мертвым пропавшего два дня назад годовалого ребенка

ТАСС, 31 августа. Годовалый ребенок, пропавший 29 августа в селе Исмаилово Республики Башкортостан, найден мертвым. Об этом говорится в сообщении поискового отряда "Лиза Алерт", добровольцы которого принимали участие в поисках мальчика.

"Найден. Погиб. Приносим искренние соболезнования родным", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице поискового отряда "ВКонтакте".

Получить комментарии правоохранительных органов ТАСС пока не удалось.

Ранее местные СМИ сообщили, что мальчик бесследно пропал ночью прямо из собственной комнаты, об исчезновении ребенка заявила в полицию его мать. Поисками мальчика занимались полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры, привлекались кинологи и водолазы. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело.