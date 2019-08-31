Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Бийске

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Пожар произошел в жилом доме в наукограде Бийск Алтайского края, предварительно - из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации газового оборудования. Пострадали два человека, 23 эвакуированы, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"31 августа поздно ночью в одном из многоквартирных домов города Бийска произошел пожар. Личный состав пожарно-спасательной части №21 эвакуировал из здания 23 человека, в том числе четырех детей. Два человека - мужчина 1964 года рождения и женщина 65-го года рождения - получили травмы и госпитализированы в городские больницы №2 и №4. Предварительная причина пожара, пока не подтвержденная следственными органами - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации газового оборудования", - сообщает ведомство.

По данным ГУ МЧС по региону, на момент прибытия первого подразделения пожарных горела квартира на первом этаже. Спасатели приступили к тушению и эвакуации людей с верхних этажей при помощи пожарных автолестниц и по лестничным клеткам. Через 25 минут открытое горение было полностью ликвидировано.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города в субботу, жилой дом обследуют специалисты для оценки повреждений.

"Обязательно помощь будет оказана - после того, как произошел взрыв, на место выехали службы, которые задействованы в подобного рода мероприятиях, а также глава города [Александр Студеникин] приехал. Он сказал, что будет оценка повреждений, и если в квартирах, которые были рядом с местом взрыва, невозможно проживать, жителей расселят, предоставят из жилого фонда жилье до того момента, пока будут идти восстановительные работы", - сообщили в мэрии.

По данным пресс-службы, дом, где произошел пожар - пятиэтажный. Собеседник агентства пояснил, что взрыв был локальный, эвакуированы жители из одного подъезда. По данным мэрии, эвакуированные пока находятся у родственников. При необходимости пункт временного размещения будет развернут в течение часа.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, при пожаре пострадали домашние вещи в квартире, повреждены перегородки между квартирами в результате хлопка газоводушной смеси. Общая площадь пожара на момент локализации составила 20 кв. м.

В новость внесены изменения (07:42 мск) - добавлен комментарий администрации города