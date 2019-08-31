В Бийске легковушка выехала на тротуар и врезалась в столб, насмерть сбив пешехода

БАРНАУЛ, 31 августа. /ТАСС/. Легковой автомобиль в Бийске выехал на тротуар, врезался в столб и насмерть сбил девушку-пешехода. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Госавтоинспекции по Алтайскому краю.

"Около 06:00 (02:00 мск) на улице Советская, 197 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель 1988 года рождения, управляя автомобилем Toyota Premio, не справился с управлением, допустил съезд с дороги, наехал на препятствие и на пешехода - девушку 1992 года рождения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что девушка погибла на месте происшествия, водитель и пассажир (мужчина 1994 года рождения) получили травмы.