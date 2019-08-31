Источник: пилот разбившегося в Подмосковье самолета выполнял частные полеты

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Пилот легкомоторного самолета, совершившего жесткую посадку в Подмосковье, по одной из версий, выполнял коммерческие полеты со своего участка. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"По одной из версий, пилот и владелец самолета Дмитрий Радюхин 1966 года рождения, выполнял коммерческие полеты. Предварительно, он взлетел со своего земельного участка", - сказал собеседник.

Как сообщила ТАСС представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская, версия, что пилот оказывал коммерческие услуги, проверяется. Также его действиям будет дана правовая оценка в ходе расследования. По факту жесткой посадки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

В свою очередь представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова сообщила ТАСС, что транспортная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. "Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на транспорте", - сказала она.

ЧП произошло в Клинском районе Московской области. Жесткую посадку совершил легкомоторный самолет "Сигма", на борту которого находились два человека. Пилот погиб на месте происшествия, пассажир - 12-летняя девочка - госпитализирована.