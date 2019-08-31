В Минздраве Ульяновской области рассказали о состоянии раненой девочки

УЛЬЯНОВСК, 31 августа. /ТАСС/. Двухлетняя девочка, пострадавшая от ударов в грудь вилкой в Ульяновской области, госпитализирована в тяжелом состоянии.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

По данным следствия, вечером 30 августа в одном из домов в поселке Мулловка Ульяновской области двухлетнюю девочку несколько раз ударил вилкой в грудную клетку мужчина в состоянии алкогольного опьянения.

"Ребенок на данный момент госпитализирован в Ульяновскую областную детскую больницу. Состояние девочки тяжелое, но стабильное", - сказала собеседница агентства.