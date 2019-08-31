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СМИ: в Китае парашютист умер после прыжка с высотного здания

Еще один человек получил административный арест на 10 суток за нарушение норм общественной безопасности

ПЕКИН, 31 августа. /ТАСС/. Один человек погиб, другой задержан полицией после прыжка с парашютом с 350-метрового 66-этажного здания в городе Куньмин на юго-западе КНР. Об этом сообщило в субботу Центральное телевидение Китая.

По его данным, правоохранительные органы и скорая помощь оперативно прибыли на место. Один из совершивших прыжок был доставлен в больницу, где вскоре впал в кому и умер от потери крови и травм, полученных при ударе о землю. Второй получил административный арест на 10 суток за нарушение норм общественной безопасности.

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