NYT: при стрельбе в Техасе погибли двое

ТАСС, 1 сентября. Два человека погибли, еще около 20 пострадали в субботу при стрельбе в американском штате Техас. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на мэра города Мидленд Джерри Моралеса.

Два человека открыли в субботу стрельбу в магазине Home Depot в американском городе Одесса (штат Техас) и скрылись с места преступления. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Facebook управления полиции округа Мидленд (Техас).

"Поступили сообщения о стрельбе в Home Depot в городе Одесса. Ради безопасности людей и органов правопорядка, пожалуйста, держитесь подальше от этого района и оставайтесь дома", - предупредила окружная полиция. Она не уточнила, есть ли в результате стрельбы жертвы и пострадавшие.

Органы правопорядка информировали, что стрелков двое. Они скрылись на легковом автомобиле Toyota и почтовом фургоне.