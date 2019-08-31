Трампа проинформировали о стрельбе в Техасе

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Министр юстиции - генеральный прокурор Соединенных Штатов Уильям Барр проинформировал президента США Дональда Трампа о стрельбе в Техасе. Об этом хозяин Белого дома написал в субботу на своей странице в "Твиттере".

"Только что был проинформирован генпрокурором Уильямом Барром о стрельбе в Техасе. ФБР и правоохранительные органы задействованы", - говорится в сообщении.

Ранее полиция округа Мидленд сообщила в "Фейсбуке" о том, что два человека открыли стрельбу в магазине Home Depot ("Хоум дипо") в соседнем городе Одесса. Они скрылись на легковом автомобиле Toyota ("Тойота") и почтовом фургоне.

Как сообщила газета "Нью-Йорк таймс", в результате стрельбы погибли два человека, еще около 20 пострадали.