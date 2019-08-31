{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Стрельба в городе Одесса штата Техас
Обновлено 

Генконсульство РФ: данных о пострадавших при стрельбе в Техасе иностранцах не поступало

Ранее в полиции сообщили, что в результате стрельбы погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения

ВАШИНГТОН, 1 сентября. /ТАСС/. Информация об иностранных гражданах, пострадавших в результате стрельбы в Одессе в американском штате Техас, не поступала. Об этом сообщило в субботу на своей странице в Twitter российское генконсульство в Хьюстоне.

На эту тему

"Департамент информации полиции города Одесса не располагает информацией о том, что при стрельбе 31 августа могли пострадать иностранные граждане. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших", - говорится в сообщении.

Как подтвердил ранее шеф полиции Одессы Майкл Герке, в результате стрельбы погибли по меньшей мере пять человек, более 20 получили ранения, среди пострадавших трое сотрудников правоохранительных органов. Подозреваемый - белый мужчина в возрасте около 30 лет - убит в ходе перестрелки с полицией.

Теги
СШАРоссияСтрельба в городе Одесса штата Техас
CNN сообщила детали начала стрельбы в Техасе
По данным телекомпании, стрельба началась после того, как полицейские остановили машину для проверки
Читать полностью