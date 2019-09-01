В ТЦ "Родео Драйв" в Петербурге возникло задымление

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Задымление возникло в торговом центре "Родео Драйв" на проспекте Культуры в Санкт-Петербурге, проводится эвакуация посетителей. Об этом сообщили ТАСС в городском главке МЧС.

"Поступило сообщение о задымлении на кровле, в 18:47 мск на место прибыли пожарные, по предварительной информации, в ресторане при прогреве печи дым затянуло в вентиляцию, проводится эвакуация посетителей", - сказал представитель ведомства.

Торговый центр расположен по адресу: проспект Культуры, д. 1. Кроме магазинов в нем находятся фитнес-центр с бассейном, кинотеатр, рестораны.