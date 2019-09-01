CNN опубликовало снимок предполагаемого стрелка в Техассе

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Телекомпания CNN разместила в воскресенье снимки 36-летнего Сета Этора, устроившего стрельбу в районе города Одесса на западе штата Техас. Телекомпания заявляет, что получила фото от своих источников в правоохранительных органах.

"Эти два снимка являются старыми. Запечатленный на них человек сейчас выглядит иначе", - заметил один из источников. Телекомпания информировала, что Этор в 2001 году попал в полицию в связи с незаконным проникновением на частную собственности и уклонением от задержания.

Также ему в 2018 году выписали штраф за нарушение мер автобезопасности. Подробности не уточняются.

Шеф полиции Одессы Майкл Герке на пресс-конференции сообщил, что злоумышленник действовал в одиночку, его мотивы пока не установлены. Полиция не называет имени и фамилии стрелявшего, так как хочет довести процесс опознания до конца.

Сотрудники патрульно-постовой службы в субботу во время выборочной проверки на дороге пытались остановить легковой автомобиль за нарушение правил движения. Водитель, не тормозя, выстрелил в патруль через заднее стекло, ускорил движение в направлении Одессы и по пути выстрелил еще в одного человека. Подозреваемый открывал огонь по беззащитным людям еще два раза, в промежутке между которыми бросил автомобиль и угнал почтовый автофургон. Смена средства передвижения заставила органы правопорядка первоначально заподозрить наличие у стрелка сообщника.

Около кинотеатра Cinergy между подозреваемым и блюстителями порядка произошла перестрелка, Злоумышленник был убит на месте. По данным полиции, стрельба унесла жизни семерых и привела к ранению 22 человек, а не 21, как официально сообщалось ранее. ФБР считает, что преступник не был связан с террористами.