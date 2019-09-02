Грузовой поезд сошел с рельсов в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Тепловоз и четыре грузовых вагона сошли с рельсов при отправлении из города Высоцка в Ленинградской области, по факту инцидента проводится проверка, сообщили журналистам в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По данным ведомства, состав направлялся в город Выборг в Ленинградской области, инцидент произошел около 03:30 мск в понедельник из-за неисправности стрелки на путях. "В настоящее время принимаются меры по восстановлению движения грузовых составов", - говорится в распространенном транспортной полицией сообщении.

Отмечается, что на этом пути не ходят пассажирские поезда. Вагоны, сошедшие с рельсов, были пустыми.

"Сотрудниками транспортной полиции по данному факту проводится проверка для установления всех обстоятельств произошедшего", - отметили в полиции.