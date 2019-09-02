Жителя Чечни приговорили к 25 годам колонии за участие в вооруженном мятеже

ГРОЗНЫЙ, 2 сентября. /ТАСС/. Верховный суд Чечни вынес приговор местному жителю, обвиняемому в участии в вооруженном мятеже и убийстве двух военнослужащих. Ему назначили 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

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"Верховный суд Чеченской Республики вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя Хасана Оздиева. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 279 ("Вооруженный мятеж"), ст. 317 УК РФ ("Посягательство на жизнь военнослужащих"). Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности Оздиева и по совокупности преступлений назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Судом установлено, что Оздиев летом 1999 года вступил в состав вооруженной банды под руководством Басаева и Хаттаба и до июня 2004 года принимал активное участие в вооруженном мятеже на территории Чечни. В августе 2000 года Оздиев совместно с другими участниками банды убил двух военнослужащих временной комендатуры Веденского района Чеченской Республики. В отношении остальных членов банды расследование продолжается.