Катер насмерть сбил человека, катавшегося на водной доске по Москве-реке

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Водитель катера насмерть сбил мужчину, катавшегося на водной доске по Москве-реке. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская.

"1 сентября, примерно в 22:20, во время катания на водной доске мужчина 1994 года рождения упал в акваторию реки Москвы в районе Живописной набережной Красногорска, в этот момент мимо на большой скорости проходил катер "Формула", который наехал на пострадавшего", - сказала Марковская.

Мужчина скончался от полученных травм до приезда скорой помощи. Водитель катера скрылся с места происшествия, сейчас следствие устанавливает его местонахождение. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 268 УК РФ ("Нарушение участником движения правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности смерть человека").

В свою очередь представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова сообщила ТАСС, что в связи с инцидентом начата прокурорская проверка. "Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сказала Короткова.